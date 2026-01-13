Le directeur général de BNY Robin Vince met en garde contre la nervosité du marché obligataire si l'indépendance de la Fed est compromise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de BNY BK.N , Robin Vince, a averti mardi que compromettre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine pourrait faire grimper les taux d'intérêt, après que la querelle de longue date du président Donald Trump avec le président Jerome Powell se soit aggravée au cours du week-end jusqu'à des menaces d'inculpation criminelle.

"Ne secouons pas les fondations du marché obligataire et ne faisons pas quelque chose qui pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt parce qu'il y a un manque de confiance dans l'indépendance de la Fed", a déclaré Robin Vince aux journalistes lors d'un appel.