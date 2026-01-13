 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de BNY Robin Vince met en garde contre la nervosité du marché obligataire si l'indépendance de la Fed est compromise
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de BNY BK.N , Robin Vince, a averti mardi que compromettre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine pourrait faire grimper les taux d'intérêt, après que la querelle de longue date du président Donald Trump avec le président Jerome Powell se soit aggravée au cours du week-end jusqu'à des menaces d'inculpation criminelle.

"Ne secouons pas les fondations du marché obligataire et ne faisons pas quelque chose qui pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt parce qu'il y a un manque de confiance dans l'indépendance de la Fed", a déclaré Robin Vince aux journalistes lors d'un appel.

Banques centrales
FED

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
120,630 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank