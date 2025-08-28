Le directeur général de BMW déclare qu'il ne peut pas se permettre d'erreurs avant le lancement d'un véhicule entièrement électrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de BMW

BMWG.DE , Oliver Zipse, s'attend à une réorganisation de l'industrie automobile dans les années à venir, avertissant dans une interview jeudi que le secteur ne peut pas se permettre d'erreurs, alors que l'entreprise mise beaucoup sur son offre de véhicules électriques rénovés.

"Il y aura un processus de sélection dans notre industrie", a déclaré Oliver Zipse au magazine Spiegel.

C'est la raison pour laquelle le constructeur automobile allemand a décidé il y a cinq ans de remanier son portefeuille avec la nouvelle série entièrement électrique "Neue Klasse", avec laquelle il espère rattraper le pionnier des véhicules électriques Tesla TSLA.O .

"Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs dans cette industrie", a déclaré Oliver Zipse au magazine, avant que BMW ne dévoile le premier modèle de la série, l'iX3, au salon de l'automobile de Munich la semaine prochaine.

Le Spiegel a cité un spécialiste de l'industrie sur le risque de la stratégie "Neue Klasse" de BMW.

Pour un producteur relativement petit comme BMW, il est "extrêmement important qu'un tel investissement d'un milliard d'euros ne tombe pas à l'eau", a déclaré Stefan Bratzel, directeur du Centre de gestion automobile.