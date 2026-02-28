 Aller au contenu principal
Le directeur général de Berkshire, M. Abel, assure aux investisseurs qu'il sera un gestionnaire prudent après Buffett
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nouveau directeur général de Berkshire Hathaway BRKa.N , Greg Abel, a assuré samedi aux investisseurs qu'il poursuivrait la gestion prudente et délibérée de son prédécesseur Warren Buffett à la tête du conglomérat américain.

Dans sa première lettre annuelle aux actionnaires, M. Abel a déclaré que la culture et les valeurs de Berkshire étaient inchangées et qu'elles se poursuivraient "à perpétuité".

Il a également déclaré que les 373,3 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents de Berkshire donnent à la société beaucoup de "poudre sèche", mais que le déploiement du capital restera "intentionnel et délibéré".

M. Abel a également rendu hommage à M. Buffett, qui a dirigé Berkshire pendant 60 ans et en reste le président, en le qualifiant de "directeur général remarquable" qui a laissé l'entreprise bien positionnée pour les décennies à venir.

