Le directeur général de Berkshire, Greg Abel, a vendu des actions gérées par son ancien gestionnaire de portefeuille, Todd Combs, selon le WSJ

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Le directeur général de Berkshire Hathaway BRKa.N , Greg Abel, a vendu des actions précédemment gérées par Todd Combs, l'un des anciens gestionnaires de Warren Buffett, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec les investissements du conglomérat.

Cette décision intervient après que Combs a quitté Berkshire en décembre pour rejoindre JPMorgan Chase JPM.N , et marque l'un des changements les plus clairs dans le portefeuille de Berkshire jusqu'à présent sous la direction d'Abel, qui a succédé à Buffett en tant que directeur général en janvier. Buffett reste président du conseil d'administration.

Il est peu probable que Greg Abel engage quelqu'un pour l'aider à gérer le portefeuille, a indiqué le journal, citant les personnes.

Berkshire n'a pas révélé quels investissements en actions ordinaires étaient gérés par Combs et Ted Weschler, un autre gestionnaire de portefeuille qui reste chez Berkshire.

Les investissements plus importants, tels que Apple

AAPL.O , étaient généralement considérés comme étant dirigés par Buffett, et maintenant par Abel. Berkshire devrait donner plus de détails sur ses participations dans son rapport trimestriel du 2 mai et dans une déclaration réglementaire à la mi-mai.

L'assistant de Greg Abel n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.