 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 235,50
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Baker affirme que la résilience de 2025 est stimulée par la croissance de l'IA, et prévoit un ralentissement des investissements dans le secteur pétrolier
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arunima Kumar

Le directeur général de Baker Hughes

BKR.O , Lorenzo Simonelli, a déclaré vendredi que l'environnement macroéconomique mondial reste résilient jusqu'en 2025, malgré les vents contraires géopolitiques et politiques, soutenu par le déploiement rapide de l'intelligence artificielle générative qui stimule la demande d'énergie et l'activité industrielle.

Simonelli a déclaré que l'entreprise reste confiante pour atteindre 1,5 milliard de dollars de commandes de centres de données avant son objectif initial de trois ans, car elle continue de voir une forte dynamique dans la demande d'énergie des centres de données.

Il a toutefois indiqué que les perspectives de Baker Hughes pour 2025 restaient inchangées, avec une baisse à un chiffre des dépenses mondiales en amont.

Lorenzo Simonelli a averti que les inquiétudes concernant l'offre excédentaire sur le marché du pétrole pesaient sur le sentiment, certains membres de l'OPEP+ n'étant toujours pas en mesure de respecter les quotas de production. Il a déclaré que les investissements en amont liés au pétrole devraient rester modérés jusqu'à ce que le marché absorbe l'offre supplémentaire du groupe.

Selon lui, les premiers indicateurs suggèrent que 2026 sera une autre année d'activité modérée et de baisse des dépenses avant qu'une reprise progressive ne s'installe, en particulier sur les marchés internationaux et offshore.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
47,9050 USD NASDAQ -2,01%
Gaz naturel
3,34 USD NYMEX +1,61%
Pétrole Brent
66,67 USD Ice Europ +1,08%
Pétrole WTI
62,35 USD Ice Europ +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank