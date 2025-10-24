Le directeur général de Baker affirme que la résilience de 2025 est stimulée par la croissance de l'IA, et prévoit un ralentissement des investissements dans le secteur pétrolier

Le directeur général de Baker Hughes

BKR.O , Lorenzo Simonelli, a déclaré vendredi que l'environnement macroéconomique mondial reste résilient jusqu'en 2025, malgré les vents contraires géopolitiques et politiques, soutenu par le déploiement rapide de l'intelligence artificielle générative qui stimule la demande d'énergie et l'activité industrielle.

Simonelli a déclaré que l'entreprise reste confiante pour atteindre 1,5 milliard de dollars de commandes de centres de données avant son objectif initial de trois ans, car elle continue de voir une forte dynamique dans la demande d'énergie des centres de données.

Il a toutefois indiqué que les perspectives de Baker Hughes pour 2025 restaient inchangées, avec une baisse à un chiffre des dépenses mondiales en amont.

Lorenzo Simonelli a averti que les inquiétudes concernant l'offre excédentaire sur le marché du pétrole pesaient sur le sentiment, certains membres de l'OPEP+ n'étant toujours pas en mesure de respecter les quotas de production. Il a déclaré que les investissements en amont liés au pétrole devraient rester modérés jusqu'à ce que le marché absorbe l'offre supplémentaire du groupe.

Selon lui, les premiers indicateurs suggèrent que 2026 sera une autre année d'activité modérée et de baisse des dépenses avant qu'une reprise progressive ne s'installe, en particulier sur les marchés internationaux et offshore.