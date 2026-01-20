Le directeur général d'US Bancorp met en garde contre les conséquences néfastes pour les clients du plafonnement des cartes de crédit imposé par Trump

(Réécriture de l'ensemble du texte pour ajouter les commentaires du directeur général) par Arasu Kannagi Basil

Le directeur général de U.S. Bancorp USB.N Gunjan Kedia a averti mardi que le plafond de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit proposé par le président Donald Trump aurait un impact significatif sur ses clients et sur l'économie en général, faisant écho aux préoccupations soulevées par le secteur bancaire.

"Nous estimons que plus de 90 % de nos clients subiraient un impact négatif si les taux d'intérêt des cartes de crédit étaient plafonnés à 10 %. L'impact sur 50 % des clients sera écrasant, tout comme pour l'économie", a déclaré M. Kedia aux analystes.

Ces commentaires interviennent alors que les investisseurs attendent des éclaircissements sur l'entrée en vigueur de la date limite du 20 janvier pour le plafonnement des taux. Les analystes de Wall Street ont déclaré que la mesure proposée nécessiterait une législation et qu'il est peu probable qu'elle soit adoptée.

"La seule option quelque peu viable est que l'administration parvienne à faire en sorte que l'industrie parvienne à un compromis négocié", a déclaré Sanjay Sakhrani, directeur général de KBW.

M. Kedia a déclaré que la conversation sur le plafonnement des taux avait évolué de manière plus productive ces derniers jours vers des options visant à aider les clients à court terme.

La banque est l'un des plus grands émetteurs de cartes de crédit aux États-Unis. Elle a terminé l'année 2025 avec 31 milliards de dollars de prêts sur cartes de crédit et est principalement un prêteur de premier ordre.

Le cinquième prêteur américain étudie également les moyens d'améliorer l'éducation financière afin de s'assurer que les clients sont conscients des options qui s'offrent à eux, a déclaré M. Kedia.

Interrogé sur la réintroduction de la proposition de loi sur la concurrence des cartes de crédit, M. Kedia a déclaré que cette proposition serait "très coûteuse pour de nombreux petits commerçants et qu'elle n'atteindrait pas l'objectif visé."

BÉNÉFICES SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

Le bénéfice du quatrième trimestre de la banque a dépassé les attentes des analystes grâce à l'augmentation des paiements d'intérêts et à la croissance des revenus de commissions.

Les baisses de taux de la Réserve fédéraleont stimulé la demande de prêts dans l'ensemble du secteur et stimulé les bénéfices dans les principales banques de consommateurs de Wall Street.

Par action, U.S. Bancorp a gagné 1,26 $ au cours du trimestre, dépassant les estimations de 1,19 $, selon les données compilées par LSEG.

Si l'on exclut leprojet d'acquisition de BTIG , U.S. Bancorp prévoit une croissance de ses revenus de 4 à 6 % en 2026.