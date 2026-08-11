Le directeur général d'Uniper prévoit des prix élevés du gaz tant que le détroit d'Ormuz restera fermé

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Uniper UN0k.DE s'attend à ce que les prix du gaz se maintiennent entre 50 et 60 euros par mégawattheure tant que le détroit d'Ormuz restera fermé à la navigation, a déclaré le directeur général du plus grand importateur de gaz d'Allemagne.

Les prix devraient baisser pour que les installations de stockage de gaz allemandes atteignent l'objectif de 70 % de remplissage d'ici novembre, a déclaré Michael Lewis aux journalistes après avoir présenté les résultats du premier semestre d'Uniper.

Au 9 août, les cavités de stockage de gaz allemandes étaient remplies à 48 %, contre 64 % il y a un an, et en dessous de la moyenne de l’Union européenne (59 %), ce qui fait craindre que ces niveaux ne soient pas suffisants pour affronter un hiver rigoureux.

« Ces prix élevés sont néfastes pour nos clients, pour le secteur et pour notre richesse. C’est pourquoi nous avons besoin d’une solution », a déclaré M. Lewis mardi, soulignant les défis auxquels sont confrontées la troisième économie mondiale et l’Europe dans son ensemble.

La guerre avec l’Iran a provoqué une flambée des prix du gaz, ce qui signifie que le combustible est vendu plutôt que stocké. Les cavités de stockage de gaz sont généralement remplies pendant l’été, lorsque les prix sont normalement plus bas, mais le conflit entre les États-Unis et l’Iran a inversé cette tendance. Les efforts visant à rouvrir le détroit, qui est essentiel au transport du gaz naturel liquéfié, se sont compliqués lundi après que le président américain Donald Trump a répondu aux conditions posées par l’Iran pour un accord de paix en formulant ses propres exigences.

(1 dollar = 0,8669 euro)