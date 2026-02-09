 Aller au contenu principal
Le directeur général d'OpenAI déclare que ChatGPT a retrouvé une croissance mensuelle de plus de 10 %, selon CNBC
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré aux employés que le chatbot d'intelligence artificielle de la startup, ChatGPT, avait retrouvé une croissance mensuelle supérieure à 10 %, a rapporté CNBC lundi.

La startup, qui compte plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, se prépare également à lancer "un modèle de Chat mis à jour" cette semaine, selon le rapport, citant un message Slack interne d'Altman.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Les startups de l'IA, y compris OpenAI MSFT.O , soutenue par Microsoft, et Anthropic, intensifient la concurrence pour gagner de nouveaux clients et des parts de marché. L'application Gemini de Google a dépassé les 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin du trimestre de décembre.

Anthropic est considéré comme un perturbateur dans l'industrie du logiciel , car les développeurs de logiciels ont adopté son IA pour le codage. Elle cherche à conclure des accords commerciaux avec des produits tels que Claude Cowork, qui exécute des tâches informatiques pour les cols blancs.

M. Altman a déclaré que le produit de codage d'OpenAI, Codex, a connu une croissance d'environ 50 % par rapport à la semaine précédente. Codex est en concurrence directe avec l'outil de programmation informatique d'Anthropic, Claude Code, selon le rapport de CNBC.

La semaine dernière, OpenAI a lancé un nouveau modèle de codage appelé GPT-5.3-Codex.

OpenAI a déclaré qu'elle commencerait à montrer des publicités dans ChatGPT à certains utilisateurs américains, alors qu'elle intensifie ses efforts pour générer des revenus à partir du chatbot d'IA afin de financer les coûts élevés de développement de la technologie.

