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Le directeur général d'Indra sur le départ après des tensions autour de la gouvernance
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 22:05

Le groupe espagnol de défense Indra a annoncé que le contrat de son directeur général, Jose Vicente de los Mozos, ne serait pas renouvelé, seulement un mois après la démission de son président Angel Escribano. Dans un communiqué transmis au régulateur boursier, l'entreprise a précisé que le dirigeant resterait en poste jusqu'à la nomination d'un successeur. Indra est détenu à 28% par l'État espagnol via la holding publique SEPI.

Ce départ intervient dans un contexte de fortes tensions autour de la gouvernance du groupe. Angel Escribano avait quitté la présidence en avril après plusieurs mois de controverse liés à son projet de rachat du fabricant d'armement Escribano Mechanical & Engineering, qu'il contrôlait avec son frère Javier. L'opération avait suscité des inquiétudes chez certains actionnaires en raison de possibles conflits d'intérêts, poussant l'État espagnol à intervenir pour demander davantage de clarté sur le projet.

Malgré ces turbulences internes, Indra reste bien positionné pour bénéficier de la hausse des dépenses militaires en Espagne et en Europe. Le gouvernement espagnol a annoncé l'an dernier une augmentation de 10,5 milliards d'euros de son budget de défense. Cette évolution intervient alors que Donald Trump pousse les membres de l'OTAN à porter leurs dépenses militaires à 5% de leur produit intérieur brut, un objectif auquel le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez continue toutefois de s'opposer.

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