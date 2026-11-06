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Le directeur général d'IKEA s'engage à relancer la croissance après une troisième année consécutive de baisse des ventes
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Helen Reid

Le distributeur suédois de meubles IKEA a annoncé vendredi une baisse de son chiffre d'affaires pour la troisième année consécutive, alors qu'il est confronté à une hausse des coûts de due à la guerre en Iran et à une faible demande de la part de consommateurs soucieux de leur budget, malgré une initiative visant à réduire les prix .

Le chiffre d’affaires d’IKEA dans 64 pays s’est élevé à 43,8 milliards d’euros (49 milliards de dollars) au cours de l’exercice clos le 31 août, soit une baisse de 2 % par rapport à l’année précédente, tandis que le fabricant de la bibliothèque BILLY a ajouté 30 magasins à son réseau mondial en ouvrant davantage de points de vente en centre-ville.

« Les ventes stagnent depuis plusieurs années, et si nous voulons mettre à la disposition d’un nombre encore plus grand de personnes des produits d’ameublement abordables, nous devons renouer avec la croissance », a déclaré Jakub Jankowski, directeur général d’Inter IKEA, société propriétaire de la marque IKEA et qui la concède en franchise à des détaillants du monde entier.

M. Jankowski, qui occupe ce poste depuis le début de l’année, a déclaré lors d’une interview que son objectif était de vendre davantage de produits et de proposer des prix plus abordables aux familles confrontées à la hausse du coût de la vie.

La baisse de la demande des consommateurs a entraîné « une diminution des volumes d’achat et une utilisation moins efficace des capacités de production chez nos fournisseurs et au sein de nos propres sites de fabrication », a indiqué l’entreprise.

Inter IKEA, qui s'approvisionne en meubles et les fournit aux magasins, doit également faire face à une hausse des coûts de transport, la guerre dans le Golfe entraînant une augmentation des prix de l'énergie.

Le bénéfice net s'est élevé à 1,4 milliard d'euros, contre 1,5 milliard d'euros il y a un an.

IKEA est connue pour ses immenses magasins bleus situés en périphérie, mais s’est orientée vers des magasins plus petits, situés en centre-ville, où les clients peuvent se rendre rapidement et acheter des produits sans avoir à prendre la voiture.

« Comme de moins en moins de personnes possèdent un permis de conduire ou une voiture, nous devons nous rapprocher d’eux », a déclaré M. Jankowski.

IKEA a ouvert 15 petits magasins en Europe au cours de son exercice 2026, a précisé M. Jankowski, mais a fermé 7 magasins en Chine, où la demande des consommateurs s’est avérée faible.

Inter IKEA a également supprimé 850 emplois en mai dans le cadre de ses efforts pour réduire ses coûts.

(1 dollar = 0,8930 euro)

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