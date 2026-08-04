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Le directeur général d'IFIS indique que les offres fermes pour la cession de son portefeuille de créances douteuses sont attendues d'ici la fin de l'année
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque italienne Banca IFIS IF.MI prévoit de recevoir d'ici la fin de l'année des offres fermes pour son portefeuille de prêts non performants, qu'elle a mis en vente en raison des règles de la Banque centrale européenne en matière de provisionnement, a déclaré son directeur général, Frederik Geertman.

Le portefeuille de prêts non performants détenu par IFIS s'élevait à 16,2 milliards d'euros en valeur brute et à 1,5 milliard d'euros net de provisions à la fin du mois de juin, selon les diapositives de la présentation.

M. Geertman a indiqué que des “acteurs de très haut niveau”, tant internationaux que nationaux, avaient manifesté leur intérêt pour cet actif et signé des accords de confidentialité.

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