Le directeur général d'Estée Lauder indique que les négociations avec Puig se poursuivent, mais qu'aucun accord n'est encore annoncé

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Le directeur général d'Estée Lauder EL.N a déclaré mardi que les discussions avec Puig concernant une éventuelle fusion visant à créer le plus grand acteur mondial du secteur des produits de beauté haut de gamme se poursuivaient, mais qu'il n'y avait pour l'instant aucune annonce à faire.

“Nous sommes en discussion... lorsque nous serons prêts à annoncer la fin de ces discussions, nous vous tiendrons informés”, a déclaré le directeur général Stéphane de La Faverie lors du sommet FT Business of Luxury à Pouilles, en Italie.

Les deux sociétés avaient indiqué en mars qu’elles étaient en pourparlers concernant un éventuel rapprochement qui regrouperait sous une même enseigne des marques telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier et Clinique.

Le directeur général a déclaré que les acquisitions faisaient depuis longtemps partie de la stratégie d’Estée Lauder.

“La croissance organique (croissance) reste la plus importante. Elle témoigne de l’attrait, de la pérennité et de la puissance des marques que nous avons dans notre portefeuille. Mais parfois, la croissance inorganique (croissance) est nécessaire pour conquérir de nouveaux marchés, diversifier nos activités ou développer de nouvelles catégories”, a-t-il ajouté.