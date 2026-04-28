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Le directeur général d'EssilorLuxottica est convaincu que le cours de l'action remontera à terme
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elisa Anzolin

Le directeur général d'EssilorLuxottica ESLX.PA s'est dit confiant quant à la capacité des actions du groupe franco-italien spécialisé dans les lunettes à regagner le terrain perdu en raison des droits de douane américains, de la faiblesse du dollar, de la propagation des conflits militaires et de la concurrence sur le marché des lunettes connectées.

S'exprimant mardi lors de l'assemblée générale annuelle, le directeur général d'EssilorLuxottica, Francesco Milleri, a déclaré que les actions avaient également souffert de la poussée continue vers le secteur des technologies médicales, qu'il a qualifiée de transformation nécessaire pour le groupe.

"Nous étions trop grands pour rester cantonnés à ce petit marché", a-t-il déclaré, faisant référence à l'activité traditionnelle des montures et des verres de lunettes.

Une fois achevée, cette transformation vers les technologies médicales portera ses fruits et soutiendra la reprise du cours de l'action, a-t-il ajouté.

Les actions ont perdu plus de 40% de leur valeur depuis qu'elles ont atteint un record en novembre, portées par l'enthousiasme des investisseurs pour ses lunettes Ray-Ban Meta META.O équipées d'une intelligence artificielle.

Depuis lors, cependant, les investisseurs s'inquiètent de la concurrence croissante dans ce secteur, qui limite l'avantage du premier entrant dont bénéficie EssilorLuxottica.

Milleri a minimisé ces inquiétudes en déclarant: "Quelques grands acteurs ont fait des annonces de produits qui ont suscité beaucoup d’intérêt, mais nous n’avons pas encore vu de véritables produits concurrents sur le marché."

EssilorLuxottica collabore avec Meta Platforms depuis 2019 pour développer des lunettes intelligentes, produisant des générations successives de lunettes de marque Ray-Ban intégrant des caméras, des fonctionnalités audio et d'intelligence artificielle.

"Nous mettons vraiment tout en œuvre pour retrouver la position (prix) qui nous revient de droit... mais, en même temps, cela prendra un certain temps pour y parvenir", a déclaré Milleri.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
180,4500 EUR Euronext Paris -1,23%
META PLATFORMS
671,3400 USD NASDAQ -1,07%
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