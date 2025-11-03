Le directeur général d'Eagle Bancorp, M. Riel, prendra sa retraite en 2026 ; M. Soltesz est nommé président du conseil d'administration

Eagle Bancorp EGBN.O a annoncé lundi que sa présidente-directrice générale, Susan Riel, quittera ses fonctions en 2026, mettant fin à plus de six années passées à la tête de l'entreprise, alors que le banque est confronté à des problèmes de crédit.

Mme Riel restera membre du conseil d'administration, mais abandonnera son rôle de présidente.

Cette décision intervient à un moment où le banque a montré des signes de tension dans son portefeuille de bureaux, une perte globale au cours du dernier trimestre et une action qui a perdu plus de 35 % jusqu'à présent en 2025.

Le banque a enregistré une perte au troisième trimestre, alors qu'il avait réalisé un bénéfice l'année dernière, et a transféré une grande partie de ses fonds de secours pour se prémunir contre d'éventuelles pertes sur prêts. Le même jour, la banque a réduit son dividende à un penny.

Selon les analystes, Eagle a augmenté ses provisions pour faire face aux crédits de bureau stressés.

"À la suite d'un examen indépendant de notre portefeuille de prêts et d'une analyse interne complémentaire élargie, nous avons pris des mesures pour réduire le risque d'évaluation dans le portefeuille de bureaux", a déclaré le directeur général Riel dans un communiqué à l'époque.

La banque avait également enregistré une perte au deuxième trimestre en raison d'une augmentation des provisions pour pertes de crédit.

Cette annonce coïncide également avec la décision de Kevin Geoghegan, directeur du crédit d'Eagle, de quitter ses fonctions à compter du 31 décembre. Cette annonce a été rendue publique le mois dernier.

La société a également déclaré lundi qu'elle avait nommé James Soltesz président et Louis Mathews Jr. vice-président du conseil d'administration, avec effet immédiat.

Les actions de la banque ont connu une légère hausse après la clôture des marchés.

M. Soltesz, ingénieur diplômé, a rejoint le conseil d'administration de la banque en 2007. Depuis 2001, il est directeur général de Soltesz, Inc, qui fournit des services d'ingénierie et des services connexes pour des projets de développement immobilier sur les marchés d'Eagle.