Le directeur général d'Audi fait face à une vague de critiques après avoir rejoint Trump lors d'un meeting électoral pour les élections de mi-mandat

par Rachel More et Christina Amann

Le directeur général d'Audi, Gernot Doellner, a essuyé de vives critiques lundi pour s'être affiché aux côtés du président américain Donald Trump lors d'un meeting électoral dans l'État clé de Géorgie. Le dirigeant du principal syndicat allemand a déclaré que cela constituait une violation des directives internes du constructeur automobile.

M. Doellner s'est présenté aux côtés de M. Trump lors du rassemblement organisé à Perry, près de Macon, dans le centre de la Géorgie, pour annoncer le projet de construction d'une usine de 4 milliards de dollars, la première du constructeur de voitures de luxe aux États-Unis, qui produirait 200 000 SUV par an.

LE COMITÉ DE DIRECTION DE VW DOIT SE PRONONCER SUR L'USINE AMÉRICAINE

L'annonce de ce projet, qui doit être approuvée par le conseil de surveillance de la société mère Volkswagen VOWG_p.DE — dont font partie des représentants syndicaux allemands —, fait suite à de longues délibérations sur le lancement d'une production aux États-Unis afin d'échapper aux droits de douane à l'importation qui ont coûté à Audi environ 1,2 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars) l'année dernière.

“M. Doellner enfreint également de manière flagrante les règles de sa propre entreprise, qui exigent expressément la neutralité politique à l'approche des élections,” a déclaré Christiane Benner, présidente du syndicat allemand IG Metall et vice-présidente du conseil de surveillance de Volkswagen.

L'État américain de Géorgie soutiendra l'investissement d'Audi à hauteur de 1,4 milliard de dollars, a rapporté lundi le magazine allemand Focus, citant une source proche du dossier.

Audi a indiqué qu'une délégation s'était rendue en Géorgie pour faire avancer les négociations concernant l'usine prévue et avait accepté une invitation à présenter le projet aux côtés de Donald Trump.

“Nous avons accepté cette invitation en pensant uniquement aux meilleurs intérêts d'Audi,” a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Elle a également indiqué qu'elle prenait très au sérieux le fait que la présence de M. Doellner soit interprétée comme un signe de soutien politique.

Une source proche du dossier a indiqué que le directoire d'Audi avait autorisé une dérogation au code de conduite de l'entreprise avant la participation de M. Doellner. Selon ce code, le directoire peut autoriser des dérogations aux règles, sauf en cas d'infractions pénales, a précisé la source.

Les principaux acteurs de l'entreprise automobile ont discuté de la question lors d'une réunion à laquelle ont participé Mme Benner et une autre représentante syndicale, Daniela Cavallo, cette dernière ayant exprimé des réserves quant à cette apparition sans toutefois s'y opposer formellement, a précisé cette source.

“D'un point de vue purement commercial, la délocalisation de la production d'Audi aux États-Unis peut se justifier,” a déclaré Mme Cavallo dans des commentaires diffusés en interne et consultés par Reuters. Cependant, en acceptant de participer à cette présence, M. Doellner “s'est laissé transformer en marionnette dans le spectacle de propagande” de Trump, a-t-elle ajouté.

Une deuxième source a confirmé que le comité du conseil de surveillance de Volkswagen — déjà en proie à des tensions liées à la restructuration en profondeur de l'entreprise — avait débattu de la question vendredi.

Trump a déjà exprimé par le passé son soutien au parti d'extrême droite “Alternative pour l'Allemagne” (AfD), suscitant des inquiétudes au sein des milieux politiques et économiques traditionnels allemands.

L'expert allemand de l'automobile Ferdinand Dudenhoeffer a qualifié M. Doellner de “mini-Elon Musk”, le comparant au patron de Tesla qui est déjà monté sur scène aux côtés de Trump.

Un porte-parole d'Audi a déclaré que le directeur général de Volkswagen, Oliver Blume, avait été informé à l'avance de la présence de M. Doellner.

Volkswagen n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le code de conduite d'Audi stipule qu'aucun “engagement public auprès de partis politiques ou de personnalités politiques se présentant aux élections, ni aucun parrainage de tels événements” ne peut avoir lieu au cours des trois mois précédant une élection.

TRUMP SOUCIEUX DE METTRE EN AVANT L'IMPACT DES DROITS DE DOUANE

Trump mène actuellement une campagne intensive à l'échelle nationale pour soutenir ses républicains, qui sont à la traîne derrière les démocrates dans les sondages d'opinion à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre . L'un de ses arguments de campagne est que ses droits de douane créent davantage d'emplois dans le secteur manufacturier américain.

Olaf Lies, ministre-président de la Basse-Saxe, deuxième actionnaire de Volkswagen, a déclaré qu'il était inapproprié que M. Doellner ait été entraîné dans un spectacle politique.

“Un meeting de campagne ne peut pas être le lieu approprié pour annoncer un investissement de cette ampleur,” a-t-il déclaré. “Cette apparition a semé la consternation parmi les salariés qui s'inquiètent pour leurs emplois ici, et bien au-delà. Je peux tout à fait le comprendre — je partage ce sentiment.”

Ce plan d'investissement aux États-Unis coïncide avec la volonté de Volkswagen de supprimer environ 100 000 emplois et de réduire sa surproduction, alors que le groupe est confronté à de lourdes pertes en Chine tout en devant faire face à des droits de douane élevés et à la transition coûteuse vers les véhicules électriques.

Les sites de production allemands du groupe sont soumis à une pression particulière pour réduire les coûts, l'usine Audi de Neckarsulm étant l'une des quatre usines menacées de fermeture à partir du début de la prochaine décennie.

“L'image n'est pas très flatteuse: des emplois sont créés aux États-Unis alors qu'Audi réduit ses capacités à l'échelle mondiale,” ont déclaré les analystes de Metzler à propos du plan américain. “Nous estimons néanmoins que la décision de produire aux États-Unis est la bonne.”

(1 dollar = 0,8925 euros)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))