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Le directeur général d'Arm, Haas, en passe de diriger une grande partie des activités internationales de la société mère SoftBank, selon le FT
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le refus d'Arm de commenter au paragraphe 2)

Le directeur général du concepteur de puces Arm, René Haas, est pressenti pour diriger une grande partie des activités internationales de la société mère SoftBank Group 9984.T tout en conservant son rôle actuel chez Arm, a rapporté le Financial Times jeudi, citant plusieurs personnes familières de l'affaire.

Arm a refusé de commenter, tandis que SoftBank, qui est l'actionnaire majoritaire d'Arm, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. SoftBank a refusé de commenter le FT.

Selon le rapport du FT, la nomination de M. Haas vise à faire avancer la stratégie de SoftBank en matière de puces d'IA, le projet Izanagi, lancé pour concurrencer des rivaux tels que le fabricant de puces américain Nvidia NVDA.O .

Haas devrait prendre un titre reflétant son rôle principal au sein de SoftBank Group International, mais ne devrait pas diriger les véhicules d'investissement Vision Fund de la société ou ses activités dans le domaine de l'énergie, a ajouté le rapport. Ce rapport intervient alors que Masayoshi Son, le fondateur milliardaire de SoftBank, fait des paris de plus en plus agressifs sur l'IA, après des années au cours desquelles SoftBank a oscillé entre des gains considérables et de lourdes pertes pour le Vision Fund. Le mois dernier, Arm a dévoilé une nouvelle puce pour centres de données d'intelligence artificielle qui, selon elle, générerait des milliards de dollars de revenus supplémentaires et marquerait un changement de stratégie important. Ses actions ont augmenté de plus de 10 % depuis l'annonce.

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NVIDIA
182,0800 USD NASDAQ +2,23%
SOFTBANK GROUP
20,350 EUR Tradegate -1,69%
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