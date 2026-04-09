OVHcloud lance une "verticale défense", chiffre d'affaire +5,5% au 1er semestre

Logo de la société française d'informatique en nuage OVHcloud à Paris

OVHcloud a annoncé jeudi lancer ‌une unité dédiée au secteur de la défense, l'opérateur de centres ​de données citant la demande de plusieurs ministres de la Défense européens relatives à un accompagnement dans la transformation digitale des armées.

Parmi les besoins, le ​groupe français cite dans un communiqué le commandement augmenté par l'IA, l'orchestration de drones et ​l'interopérabilité des communications, "le tout avec une ⁠forte attente d'indépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs extra-européens".

Premier fournisseur européen de ‌services cloud natifs, OVHcloud défend de longue date son autonomie stratégique par rapport à ses concurrents américains et son ​président-directeur général Octave Klaba ‌a déjà déclaré miser sur une solution paneuropéenne en ⁠matière de cloud et d'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 555,3 millions d'euros, soit une hausse de 5,5%, tandis que ⁠l'Ebitda ajusté a ‌progressé de 8,3% en données comparables pour atteindre 227,2 millions ⁠d'euros.

Le groupe a également confirmé ses prévisions annuelles, dont une croissance ‌organique du chiffre d’affaires comprise entre 5% et 7%.

OVHcloud ⁠a souligné dans le communiqué avoir anticipé ses approvisionnements dès ⁠le début du ‌premier semestre plutôt qu'au second, sécurisant la majorité de ses besoins et ​réalisant des économies d'environ 10 millions ‌d'euros, ce qui a partiellement compensé "l'inflation exceptionnelle des composants mémoire et disques".

Le groupe a par ​ailleurs constitué un stock d’environ 50 millions d'euros en composants mémoires et disques sur le premier semestre, afin de sécuriser la ⁠disponibilité et figer les prix avant de nouvelles hausses, qu'il paiera par "un financement exceptionnel dédié".

A Paris, vers 08h35 GMT, le titre reculait de 2,3% à 8,85 euros après avoir gagné 2,2% en début de séance.

(Rédigé par Leo Marchandon à Gdansk; version française Coralie Lamarque et Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)