Le directeur général d'Apple rachète près de 3 millions de dollars d'actions Nike

(AOF) - Tim Cook, le directeur général d' Apple , a acheté pour 2,949 millions de dollars d'actions de Nike selon un document réglementaire dépose auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain). Dans le détail, il a acheté 50 000 actions à 58,97 dollars chacune. Dans les échanges avant-Bourse, l'action Nike gagne plus de 2%. Tim Cook n'est pas qu'un simple investisseur pour Nike. Il siège au conseil d'administration de l'équipementier sportif depuis 2005. Il y occupe actuellement le poste de "lead independent director" (administrateur indépendant référent).

Il préside également le comité des rémunérations de Nike.

Ces achats d'actions de Tim Cook interviennent après les résultats décevants de Nike au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026. Sur cette période, la célèbre marque à la virgule a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, soit un repli de 32%. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards de dollars, soit une hausse seulement de 1%. Le consensus visait 12,22 milliards de dollars. Mais les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%. Le bénéfice net a reculé de 32% à 792 millions de dollars.