Le directeur général d'Apollo affirme que la performance de 2026 ne dépendra pas des marchés d'actions
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La performance d'Apollo Global Management APO.N en 2026 ne dépendra pas des marchés boursiers, a déclaré lundi le directeur général Marc Rowan.

Interrogé sur le pipeline de transactions lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, dans un contexte où certaines sociétés de capital-investissement peinent à se désengager, M. Rowan a déclaré: "En fin de compte, lorsque vous achetez des choses à des multiples raisonnables, vous pouvez les vendre à des multiples raisonnables."

"Nous ne sommes pas coincés avec un portefeuille de produits que nous avons achetés à des prix très élevés", a ajouté M. Rowan.

"Si le marché est accommodant, nous y arriverons... notre performance sur (2026) ne dépendra pas du marché, du marché des actions ou des marchés de capitaux."

