Le directeur général d'AmEx annonce que l'entreprise va supprimer 5 % de ses effectifs

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American Express a comptabilisé une charge de restructuration au troisième trimestre dans le cadre d'un plan qui devrait entraîner la suppression d'environ 5 % de ses effectifs mondiaux, a déclaré vendredi le directeur général Stephen Squeri aux analystes lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.