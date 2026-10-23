Le directeur général d'AmEx annonce que l'entreprise va supprimer 5 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
American Express a comptabilisé une charge de restructuration au troisième trimestre dans le cadre d'un plan qui devrait entraîner la suppression d'environ 5 % de ses effectifs mondiaux, a déclaré vendredi le directeur général Stephen Squeri aux analystes lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.
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