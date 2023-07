Le directeur général d'Air France KLM a vendu des actions pour 278.270 euros

Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM. (© AFP)

Le dirigeant de la compagnie aérienne, Benjamin Smith, a cédé 166.609 actions sur le marché. Des analystes ont retrouvé la confiance.

Le directeur général d' Air France-KLM , Benjamin Smith, a cédé 166.609 actions le 27 juin dernier à 1,6702 euro l'unité, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Au 31 décembre 2022, l’Etat français détenait 28,6 % du capital et 28,5 % des droits de vote, devant l'Etat néerlandais à 9,3 % des actions et 10,8 % des droits de vote. A cette date, CMA CGM possédait 9 % du capital et 8,3 % des droits de vote, devant Delta Airlines à 2,9 % (4 % des droits de vote) et China Eastern Airlines à 4,7 % (5,7 % des droits de vote). Les salariés sont à 1,2 % des actions et 1,6 % des droits de vote.

Un redressement salué

Le consensus calculé par FactSet a un objectif moyen à 2,08 euros. Sur les dix-huit analystes référencés, huit sont positifs, neuf sont à «conserver», un est à «vendre». Les plus optimistes sont Sumit Mehrotra à la Société Générale et Stephen Furlong chez Davy Stockbrokers, qui visent 2,30 euros. Le plus réservé est Quirjin Mulder chez ING Wholesale Banking, qui valorise l’action à 1,40 euro.

Le «free cash flow yield» est estimé à 6,1 % pour l’an prochain mais les fonds propres sont attendus négatifs de 970 millions d'euros.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 8,4 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 7,6 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 9,2 sur 10 pour ses perspectives de