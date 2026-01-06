Le directeur général d'AIG quitte ses fonctions et devient président exécutif ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Les actions de l'assureur commercial American International Group AIG.N ont baissé de 4,62% à 80,48 dollars
** AIG a annoncé mardi que son directeur général Peter Zaffino quitterait ses fonctions au milieu de l'année et deviendrait président exécutif du conseil d'administration
** La société a nommé Eric Andersen, vétéran de l'industrie de l'assurance, au poste de président et de directeur général élu, à compter du 16 février
** Huit analystes sur 22 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 14 comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 89 $ - données compilées par LSEG
** Au cours des 12 derniers mois, l'action d'AIG a augmenté de 15,8 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer