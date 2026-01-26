 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général d'Aercap met en garde contre une réaction excessive aux troubles géopolitiques
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la plus grande société de leasing d'avions au monde, AerCap AER.N , a mis en garde lundi contre une réaction excessive aux récentes incertitudes géopolitiques et économiques et a déclaré que l'industrie du financement de l'aviation travaillait sur des cycles sûrs à long terme.

S'adressant à Reuters avant la conférence Airline Economics, le directeur général Aengus Kelly a déclaré que la montée en flèche des prix de l'or reflétait la dépréciation des monnaies autant que les risques plus larges et qu'il ne voyait "absolument aucun signe" d'un appétit plus faible pour les actifs basés sur le dollar.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AERCAP HOLD
144,900 USD NYSE +0,65%
AIRBUS
203,8000 EUR Euronext Paris -1,45%
BOEING CO
252,110 USD NYSE +0,29%
Or
5 087,51 USD Six - Forex 1 +2,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé tire un chariot rempli de vêtements de seconde main destinés au tri au centre de recyclage « Le Relais » à Acigné, près de Rennes, Le 21 juillet 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Vêtements usagés : en France, moins d’un tiers est collecté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 11:27 

    La filière française de collecte des vêtements traverse une crise depuis plus d’un an. Avec des emplois menacés et des tonnes de textiles exportées à l’étranger, le gouvernement prépare une réforme prévue pour mars 2026. Débordé par les flux massifs de l'ultra ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.01.2026 11:18 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'indécision domine
    BOIRON SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank