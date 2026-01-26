Le directeur général d'Aercap met en garde contre une réaction excessive aux troubles géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la plus grande société de leasing d'avions au monde, AerCap AER.N , a mis en garde lundi contre une réaction excessive aux récentes incertitudes géopolitiques et économiques et a déclaré que l'industrie du financement de l'aviation travaillait sur des cycles sûrs à long terme.

S'adressant à Reuters avant la conférence Airline Economics, le directeur général Aengus Kelly a déclaré que la montée en flèche des prix de l'or reflétait la dépréciation des monnaies autant que les risques plus larges et qu'il ne voyait "absolument aucun signe" d'un appétit plus faible pour les actifs basés sur le dollar.