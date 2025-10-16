Le directeur général d'ABB ne voit pas de risque de bulle dans les investissements en intelligence artificielle pour les centres de données

ABB ABBN.S est "très confiant" dans la demande future des centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle, a déclaré jeudi le directeur général Morten Wierod, rejetant les inquiétudes selon lesquelles le secteur pourrait se trouver dans une bulle insoutenable.

"Au cours des cinq prochaines années, je suis très confiant quant à la demande des centres de données", a déclaré Morten Wierod à Reuters. "Je ne pense pas qu'il y ait une bulle, mais nous constatons certaines contraintes en termes de capacité de construction qui ne suit pas tous les nouveaux investissements."