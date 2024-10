Le directeur général adjoint d’iM Global Partner s’en va

Jamie Hammond, le directeur général adjoint et responsable de la distribution internationale d ’iM Global Partner , ainsi que directeur général d’iM Global Partner UK, quittera la société vers la fin octobre afin de s’adonner à d’autres activités professionnelles et personnelles. L’information, dévoilée dans Investment Week , a été confirmée à L’Agefi. Après son départ, Jeffrey Seeley, qui dirigeait la distribution aux Etats-Unis, reprendra la distribution monde. De plus, Julien Froger est maintenant responsable pour tout l’Europe.

Jamie Hammond avait rejoint iM Global Partner en 2021, comme directeur général adjoint, responsable de la distribution pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Il venait alors d’AllianceBernstein Limited (Royaume-Uni) où il était directeur général et responsable clientèle de la région EMEA.

Laurence Marchal