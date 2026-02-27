 Aller au contenu principal
Le directeur financier du raffineur HF Sinclair prend volontairement congé, les actions baissent
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions du raffineur américain HF Sinclair DINO.N chutent de 4,1 % à 48,52 $ avant la mise sur le marché

** Le directeur financier de DINO, Atanas Atanasov, prend volontairement congé de ses fonctions; Vivek Garg est nommé directeur financier

** La semaine dernière, le directeur général Tim Go a pris un congé volontaire dans le cadre d'un examen de la divulgation

** La société déclare qu'elle a examiné certaines questions relatives à ses processus de divulgation qui pourraient nuire à sa capacité de prendre des décisions appropriées et opportunes

** Les actions de DINO ont augmenté de 10,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
2,83 USD NYMEX 0,00%
HF SINCLAIR
50,740 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
72,80 USD Ice Europ +2,67%
Pétrole WTI
67,50 USD Ice Europ +3,13%
