Le directeur financier du groupe Flipkart démissionne alors que l'entreprise détenue par Walmart se prépare à son introduction en bourse en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

La société indienne de commerce électronique Flipkart, détenue par Walmart, a annoncé vendredi que son directeur financier, Sriram Venkataraman, quitterait ses fonctions et que le directeur financier de son unité de marché assumerait temporairement un rôle plus large dans le domaine des finances.

Flipkart n'a pas précisé la date ni les raisons du départ de M. Venkataraman, mais a indiqué qu'il resterait au sein de l'entreprise pendant une période de transition. M. Venkataraman travaille pour l'entreprise depuis 2015.

Ce changement à la tête de l'entreprise intervient alors que la société de commerce électronique, qui est en concurrence avec Amazon AMZN.O en Inde, se prépare à introduire ses actions en bourse dans le pays. Au début du mois, Flipkart a transféré sa société holding de Singapour à l'Inde.

Flipkart, qui a démarré en 2007 en vendant des livres en ligne, était évalué à environ 37 milliards de dollars en 2024, lorsque Google GOOGL.O d'Alphabet a pris une participation de 350 millions de dollars.

Walmart avait pris une participation majoritaire dans Flipkart en 2018 pour 16 milliards de dollars.

Ravi Iyer, un vétéran de Flipkart depuis plus de 12 ans qui est le directeur financier de son unité marketplace, supervisera l'organisation financière plus large, a déclaré le groupe.

Par ailleurs, l'entreprise a déclaré que Nishant Verman, qui avait joué un rôle dans l'acquisition de Walmart, a rejoint l'entreprise en tant que vice-président principal chargé du développement et des partenariats.