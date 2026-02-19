Le directeur financier de Nippon Steel prévoit une meilleure année pour U.S. Steel et estime qu'aucune réduction de capacité n'est nécessaire

Nippon Steel 5401.T ne voit pas la nécessité de réduire la capacité de U.S. Steel et s'attend à ce que l'entreprise contribue aux bénéfices au cours de l'exercice 2026, contre zéro cette année, grâce à la hausse des prix de l'acier et au transfert de technologie, a déclaré le directeur financier Takahiko Iwai.

Bien que des mesures urgentes soient nécessaires pour améliorer la structure des coûts élevés de l'entreprise américaine, des réductions de capacité similaires à celles mises en œuvre au Japon au début des années 2020 ne sont pas nécessaires car la demande d'acier américaine est en croissance, a déclaré M. Iwai lors d'une interview accordée à Reuters cette semaine.

"L'activité de U.S. Steel s'est régulièrement améliorée grâce aux dépenses d'investissement", a déclaré M. Iwai, ajoutant qu'une centaine d'employés de Nippon Steel avaient été envoyés aux États-Unis pour partager les meilleures pratiques et les technologies de pointe.

Il n'a pas donné d'estimation des bénéfices attendus de U.S. Steel pour le prochain exercice fiscal.

Le plus grand sidérurgiste japonais a achevé l'acquisition de U.S. Steel pour un montant de 15 milliards de dollars en juin, après de longues négociations.

En novembre, il a réduit ses prévisions de bénéfices pour les activités américaines à zéro par rapport à une estimation de 80 milliards de yens (515 millions de dollars) pour les neuf mois allant jusqu'à mars 2026 à la suite de l'acquisition, que M. Iwai a attribuée à la faiblesse des conditions du marché, à la retenue des acheteurs en raison des droits de douane américains et aux perturbations du transport causées par une vague de froid.

Les résultats de l'année prochaine seront favorisés par les améliorations apportées aux installations.

"L'usine Big River 2 fonctionne désormais presque à pleine capacité et aura un impact sur l'année fiscale prochaine", a déclaré M. Iwai. La nouvelle usine a commencé à fonctionner à la fin de l'année 2024.

M. Iwai a déclaré que le plus grand défi de U.S. Steel est sa structure de coûts variables élevés, qui découle d'années de sous-investissement. Nippon Steel prévoit de mettre en place une structure capable de garantir des bénéfices stables, même en cas de ralentissement du marché.

L'achèvement des investissements prévus sur quatre ans pour augmenter la part des produits à valeur ajoutée à forte marge devrait "améliorer de manière significative la qualité et la compétitivité des coûts", a-t-il déclaré.

Les États-Unis sont le plus grand marché mondial pour l'acier de qualité supérieure et sont moins affectés par la concurrence chinoise que d'autres marchés, a-t-il ajouté.

Sur les 2 000 milliards de yens du prêt-relais obtenu pour l'acquisition, 1 300 milliards de yens doivent être refinancés en juin, sans compter les 700 milliards de yens déjà levés par le biais de prêts subordonnés et d'instruments similaires, a déclaré M. Iwai, ajoutant que l'entreprise envisageait diverses options.

Il a refusé de commenter un rapport de Reuters selon lequel Nippon Steel envisage de vendre jusqu'à 500 milliards de yens d'obligations convertibles.

(1 $ = 155,2500 yens)