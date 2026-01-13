Le directeur financier de JPMorgan estime que le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit aura un impact sur les consommateurs et l'économie des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N estime que le projet de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit aura un impact négatif sur les consommateurs américains et l'économie, a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum aux journalistes lors d'un appel téléphonique mardi.

Le président américain Donald Trump a proposé vendredi de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pendant un an à compter du 20 janvier, ce qui a eu un impact sur les valeurs bancaires lundi.

Les analystes de Wall Street sont restés sceptiques à ce sujet, soulignant qu'une telle mesure ne pouvait être adoptée que par le Congrès.

Après avoir été largement pris au dépourvu, les groupes financiers se sont rapidement empressés de réfuter la proposition en présentant de nouvelles données montrant que le plafonnement entraînerait la perte d'accès au crédit pour des millions de ménages américains et de petites entreprises .