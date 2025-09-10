 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le directeur financier de Hubbell, Bill Sperry, part à la retraite. Joseph Capozzoli nommé successeur
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques Hubbell HUBB.N a annoncé mercredi que son directeur financier Bill Sperry quittait ses fonctions et serait remplacé par Joseph Capozzoli à compter du 1er janvier 2026.

Sperry, qui travaille dans l'entreprise depuis 17 ans, aidera son successeur à assurer la transition jusqu'en 2025 et restera ensuite vice-président exécutif de l'entreprise.

Joseph Capozzoli, qui a rejoint l'entreprise en 2013, était dernièrement vice-président des finances du segment des solutions électriques de l'entreprise. Auparavant, il a travaillé chez Stanley Black & Decker SWK.N .

"Joe (Capozzoli) a joué un rôle déterminant dans la réalisation de solides performances financières et l'expansion des marges dans notre segment Electrical Solutions, ainsi qu'un rôle de leadership clé dans notre démarche visant à le transformer en un segment opérationnel unifié", a déclaré le directeur général Gerben Bakker.

L'annonce intervient environ un mois après que Hubbell a déclaré qu'elle achèterait son homologue plus petit DMC Power pour 825 millions de dollars en espèces, afin de renforcer son portefeuille de composants critiques pour répondre à l'explosion attendue de la demande d'électricité.

