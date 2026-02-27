Le directeur financier de HF Sinclair prend congé suite aux inquiétudes du comité d'audit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la variation du cours des actions au paragraphe 2; ajout de détails sur le processus d'examen et les conclusions au paragraphe 6) par Vallari Srivastava et Nicole Jao

Le directeur financier de HF Sinclair DINO.N , Atanas Atanasov, a pris un congé volontaire en raison des préoccupations soulevées par son comité d'audit, selon un document déposé, à la suite d'un départ similaire du directeur général la semaine dernière.

Les actions de la société ont chuté de 1,2 % vendredi et de 13 % depuis que le directeur général Tim Go a quitté ses fonctions la semaine dernière.

La société a commencé à évaluer les questions relatives à son processus de divulgation en janvier après qu'Atanas Atanasov ait exprimé ses inquiétudes quant aux actions de Tim Go qui affectaient le "ton au sommet" en ce qui concerne les processus de divulgation 2025, selon le document déposé.

Au cours de l'examen, le conseil d'administration a soulevé des préoccupations distinctes concernant l'approche de Tim Go dans certaines communications à la direction au cours du processus de divulgation.

C'est ce qui a conduit Tim Go à demander un congé volontaire le 17 février.

Au cours de la dernière phase de la procédure d'examen, le conseil d'administration a également exprimé des préoccupations distinctes concernant le comportement d'Atanas Atanasov et s'est interrogé sur la viabilité de ses relations de travail avec l'équipe de direction. Atanas Atanasov a demandé un congé volontaire mardi.

Toutefois, la société a déclaré que le comité d'audit avait achevé son examen et n'avait trouvé aucun problème concernant les processus de la société ou les contrôles de l'information financière. Ses contrôles et procédures de divulgation restent également efficaces, a ajouté la société.

Franklin Myers occupe actuellement le poste de directeur général par intérim et Vivek Garg, directeur de la comptabilité, celui de directeur financier par intérim.

HF Sinclair a déclaré qu'elle s'attendait à négocier des accords de séparation mutuellement acceptables avec Tim Go et Atanas Atanasov.

Tim Go a été nommé directeur général en 2023 et est également président et membre du conseil d'administration. Quant à Atanas Atanasov, il a rejoint l'entreprise en 2022 et occupe depuis lors le poste de directeur financier.