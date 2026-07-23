Le directeur financier de GE HealthCare va quitter ses fonctions

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GE HealthCare GEHC.O a annoncé jeudi que son directeur financier, Jay Saccaro, allait quitter ses fonctions pour saisir une opportunité en dehors du secteur des technologies médicales.