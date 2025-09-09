Le directeur financier de Citigroup s'attend à ce que les commissions de la banque d'investissement et les revenus du marché connaissent une croissance moyenne à un chiffre au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les exigences en matière de capital au paragraphe 4, photo d'archives) par Tatiana Bautzer

Mark Mason, directeur financier de Citigroup, a déclaré lors d'une conférence à New York que les commissions de la banque d'investissement et les revenus du marché devraient augmenter d'un pourcentage moyen à un chiffre au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

M. Mason a également déclaré que les recettes et les dépenses globales pour l'année pourraient être supérieures aux prévisions de 84 milliards de dollars et 54,3 milliards de dollars, respectivement. Toutefois, M. Mason a ajouté que la proportion entre les dépenses et les recettes n'avait pas changé, de sorte que l'impact de ces chiffres plus élevés serait neutre, voire positif, sur les bénéfices.

En juillet, la banque a dépassé les estimations pour les bénéfices du deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus dans les secteurs de la banque, des marchés et de la gestion de patrimoine. À l'époque, les résultats ont conduit les actions à leur plus haut niveau depuis 2008 , et la banque a déclaré qu'elle prévoyait de racheter au moins 4 milliards de dollars d'actions.

Mardi, M. Mason a déclaré que la banque était en bonne voie pour continuer à racheter des actions au même rythme. Le directeur financier de Citi a ajouté que la banque était "satisfaite" de la position adoptée par les régulateurs bancaires en ce qui concerne le capital, ajoutant de la transparence. M. Mason a déclaré qu'il y avait une approche plus "holistique" et une volonté d'envisager des changements dans les modèles de capital.

Le deuxième trimestre a montré que le redressement de la directrice générale Jane Fraser prenait de l'ampleur après qu'elle ait vendu des activités et simplifié la structure de la banque. Citigroup espère être prête à coter sa filiale mexicaine Banamex d'ici la fin de l'année, a déclaré M. Mason, mais il a ajouté que les conditions du marché et les approbations réglementaires pourraient retarder la transaction jusqu'au début de l'année 2026.

Le directeur financier de Citi a déclaré que la banque ne voyait aucun signe de détérioration de la qualité du crédit.