Le directeur financier de Citi prévoit une augmentation des commissions de banque d'investissement au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi s'attend à ce que les commissions de banque d'investissement du quatrième trimestre augmentent d'un pourcentage dans la moyenne des 20 %

Les revenus des marchés devraient baisser d'un pourcentage à un chiffre, se situant dans la fourchette basse à moyenne

Citi vise à réduire les dépenses de transformation en 2026

(Ajout de citations et d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 et suivants) par Arasu Kannagi Basil et Tatiana Bautzer

Le directeur financier de Citigroup &C.N>, Mark Mason, a déclaré mardi que les commissions de la banque d'investissement devraient augmenter au quatrième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, car les transactions continuent de se multiplier. "En ce qui concerne la banque d'investissement, nous constatons une dynamique continue, en particulier dans le domaine des fusions et acquisitions. Nous prévoyons probablement une augmentation des commissions des banques d'investissement dans la fourchette moyenne des 20 % (en pourcentage) d'une année sur l'autre", a déclaré Mark Mason lors de la Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

Citi, comme ses concurrents, a bénéficié de la reprise des marchés financiers. Les méga-acquisitions ont augmenté cette année, les conseils d'administration des entreprises s'étant habitués aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump.

"Les marchés des capitaux sont largement ouverts dans une certaine mesure. Nous observons beaucoup d'activités de qualité. Malgré la fermeture, les volumes d'actions et d'introductions en bourse se sont maintenus", a déclaré Mark Mason.

Entre-temps, les revenus des marchés devraient connaître une baisse de l'ordre de 1 à 5 % au quatrième trimestre par rapport à l'année dernière, a déclaré Mark Mason.

UNE ÉCONOMIE RÉSILIENTE

L'économie mondiale est restée généralement résiliente malgré des épisodes continus d'incertitude, et les bilans ont été solides, a déclaré Mark Mason.

"Nous devrions constater un léger ralentissement de la croissance du PIB au quatrième trimestre. Nous prévoyons qu'en 2026, le ralentissement de la croissance se poursuivra probablement à un niveau modéré", a déclaré Mark Mason.

Le nouveau directeur financier Gonzalo Luchetti a déclaré que les consommateurs américains continuaient à faire preuve de résilience et que la banque avait enregistré une solide croissance des dépenses de consommation en octobre et novembre. La banque a annoncé le mois dernier que le directeur financier de Citigroup &C.N>, Mark Mason, quitterait son poste en mars et serait remplacé par Gonzalo Luchetti, l'actuel directeur de sa division américaine de vente au détail.

La présentation de Gonzalo Luchetti était la première devant des analystes et des investisseurs depuis cette annonce. Lors de sa nomination, Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, a déclaré que Gonzalo Luchetti n'avait pas encore fait ses preuves en tant que directeur financier.

TRANSFORMATION

Citi cherche également à réduire les dépenses de transformation l'année prochaine, a déclaré Mark Mason, la banque progressant dans ses objectifs de transformation.

"Je pense que les progrès que nous avons réalisés sont considérables et vous nous avez entendu mentionner qu'environ deux tiers des efforts sont en voie d'achèvement ou proches de l'état cible ", a déclaré Mark Mason.

La banque a fait l'objet d'un effort pluriannuel sous la direction de Jane Fraser pour augmenter les profits et les rendements en supprimant des niveaux de gestion, en supprimant des emplois et en réorganisant sa structure. Citi s'efforce également de renforcer les contrôles de conformité et de risque, comme l'exigent les ordonnances de consentement imposées par les régulateurs, la Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency.

En ce qui concerne la réglementation, Mark Mason a déclaré que les discussions sur le capital pourraient conduire à une réduction des exigences.

"Il s'agit d'une question de calendrier et du moment où tout cela se déroulera. Mais la direction est favorable aux exigences en matière de capital pour le secteur, ce qui est une bonne chose", a déclaré Mark Mason. Reuters a rapporté en octobre que les grandes banques américaines étaient optimistes en ce qui concerne la stagnation ou la baisse des niveaux de capital, alors que les régulateurs de Trump travaillent sur la plus grande révision des règles américaines en matière de capital depuis la crise financière mondiale de 2008.