Le directeur financier de Circle, société spécialisée dans les stablecoins, Fox-Geen, va quitter ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant des stablecoins Circle Internet Group CRCL.N a annoncé vendredi que son directeur financier, Jeremy Fox-Geen, prévoyait de quitter ses fonctions après plus de cinq ans à ce poste.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société new-yorkaise collabore avec un cabinet de recrutement de cadres afin de trouver un successeur à son directeur financier.

* M. Fox-Geen, qui a rejoint Circle en mai 2021, restera en poste jusqu’à la fin de l’année 2026 afin d’assurer la transition, à moins qu’un successeur ne soit nommé plus tôt.

* Il a joué un rôle essentiel dans la croissance de Circle ces dernières années, notamment en menant à bien une introduction en bourse de 1,2 milliard de dollars l’année dernière.

* "Jeremy a joué un rôle clé dans le développement de Circle pour en faire l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. Il a apporté sa vision stratégique, son leadership financier et sa rigueur opérationnelle tant en période de turbulences sur les marchés que de croissance fulgurante", a déclaré le directeur général Jeremy Allaire.

* M. Fox-Geen a déclaré: "… Après avoir franchi de nombreuses étapes importantes, le moment est venu pour moi de me retirer et de faire une pause avant d’entamer un nouveau chapitre."

* Circle a également annoncé que le cofondateur Sean Neville quittait son poste d’administrateur, avec effet immédiat, pour des raisons personnelles.

* Le départ de M. Neville s’inscrit dans le cadre d’un processus ordonné de renouvellement du conseil d’administration, a précisé la société dans un communiqué réglementaire.

* Circle est l’émetteur de l’USDC, un stablecoin indexé sur le dollar dont la capitalisation boursière s’élève à environ 75 milliards de dollars, selon les données de CoinMarketCap.