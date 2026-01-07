information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 12:16

Le directeur financier de CF Industries quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CF Industries CF.N a annoncé mercredi que son directeur financier Gregory Cameron quittera ses fonctions le 15 février.