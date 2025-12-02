 Aller au contenu principal
Le directeur financier de Boeing prévoit une augmentation des livraisons de 737 et de 787 l'année prochaine
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:37

Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)

Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)

Boeing BA.N prévoit une augmentation des livraisons de ses avions 737 et 787 l'année prochaine, a déclaré son directeur financier mardi, ce qui a fait grimper les actions du constructeur d'avions d'environ 6% dans les échanges de la matinée.

L'avionneur américain a essayé de changer son image et de gagner une course aux commandes d'avions à fuselage étroit avec Airbus AIR.PA après une crise d'entreprise de plus de cinq ans qui a perturbé la production et l'a plongé dans un profond endettement.

Le directeur financier de Boeing, Jay Malave, a déclaré lors d'une conférence de l'UBS: "Si l'on se projette en 2026, nous allons augmenter nos livraisons".

L'augmentation des livraisons d'avions, associée aux améliorations apportées par son unité de défense et d'espace, devrait être le principal moteur de l'amélioration des marges de Boeing en 2026, a ajouté Malave.

Il s'attend également à ce que l'avion à fuselage étroit 737-10 de Boeing soit certifié plus tard dans l'année, ajoutant qu'il est convaincu que le constructeur atteindra son objectif annuel de 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible. Les actions de Boeing ont augmenté de près de 5 % depuis le début de l'année.

Toutefois, la société a toujours été loin derrière Airbus, en partie à cause du succès des jets A321neo du constructeur européen et parce que sa réputation a été entachée par une série de problèmes de sécurité et d'accidents industriels liés à sa série 737.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

