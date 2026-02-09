 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur financier d'Eramet mis en retrait temporaire
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 07:33

Selon l'agence Reuters citant un porte-parole d' Eramet , le directeur financier du groupe minier et métallurgique, Abel Martins-Alexandre, s'est mis temporairement en retrait de ses fonctions, en raison d'une enquête sur ses méthodes de gestion.

Cette nouvelle intervient une semaine après le limogeage du directeur général Paulo Castellari par le conseil d'administration, en raison de divergences sur les modes de fonctionnement, moins d'un an après sa nomination à la tête du groupe.

Dans l'attente de la nomination d'un successeur à Paulo Castellari, Christel Bories assurera la direction générale d'Eramet à titre intérimaire, regroupant ainsi de façon transitoire les fonctions de présidente du conseil d'administration et de directrice générale.

Valeurs associées

ERAMET
64,5500 EUR Euronext Paris -5,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank