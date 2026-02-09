Le directeur financier d'Eramet mis en retrait temporaire
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 07:33
Cette nouvelle intervient une semaine après le limogeage du directeur général Paulo Castellari par le conseil d'administration, en raison de divergences sur les modes de fonctionnement, moins d'un an après sa nomination à la tête du groupe.
Dans l'attente de la nomination d'un successeur à Paulo Castellari, Christel Bories assurera la direction générale d'Eramet à titre intérimaire, regroupant ainsi de façon transitoire les fonctions de présidente du conseil d'administration et de directrice générale.
Valeurs associées
|64,5500 EUR
|Euronext Paris
|-5,14%
