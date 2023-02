Le directeur du développement de Vallourec a acheté des actions pour 101.440 euros

Didier Hornet, directeur du développement et de l'innovation de Vallourec, a acheté 8.000 actions le 18 janvier dernier à 12,68 euros l'unité(© Vallourec)

Un haut dirigeant du fabricant de tubes sans soudure a acquis 8.000 actions sur le marché. Les analystes conseillent l'achat.

Le directeur du développement et de l'innovation de Vallourec, Didier Hornet, a acheté 8.000 actions le 18 janvier dernier à 12,68 euros l'unité, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Au 31 décembre 2021, le fonds Apollo détenait 28,5% du capital et des droits de vote. À cette date, SVP Global possédait 12,3% des actions (cette participation a été soldée en octobre dernier) et Nippon Steel 3,43%. L’autodétention atteint 0,08% et les salariés sont à 0,26%.

Fin 2021, le PDG, Philippe Guillemot, détenait 463.000 titres. Le 30 juin 2022, la CDC possédait, via Bpifrance Participations et CNP Assurances, 4,78% des actions.

En revanche, le fonds Systematica Investments affichait le 20 janvier dernier une position "vendeuse nette" correspondant à 0,58% du capital.

Des analystes positifs

L’objectif moyen du consensus calculé par FactSet est à 18,87 euros. Sur les six analystes référencés, cinq sont positifs et un est à “conserver”.

Le plus optimiste est Guillaume Delaby à la Société Générale, qui vise 22 euros. Le plus réservé est Baptiste Lebacq chez Oddo BHF, qui valorise l’action à 16,50 euros.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 5,8 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 4,6 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 7,1 sur 10 pour ses perspectives de profits.

La société devrait publier ses