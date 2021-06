Le directeur des investissements de Man Group tire sa révérence

(NEWSManagers.com) - Le directeur des investissements de Man Group, Sandy Rattray, va quitter la société, selon un communiqué boursier. L' intéressé transférera ses responsabilités dans les mois qui viennent et partira au second semestre de l' année. Après son départ, Mark Jones, le directeur financier, quittera le conseil d' administration pour devenir directeur général adjoint de Man Group, un poste nouvellement créé. Il sera responsable de Man AHL et de Numeric, ainsi que des fonctions technologie. Antoine Forterre, co-directeur général de Man AHL, deviendra directeur financier et administrateur exécutif.