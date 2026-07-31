Le directeur de Meta Inde mis en cause dans une enquête policière concernant des vidéos Facebook visant Modi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La police s'apprête à adresser une mise en demeure à Meta

* Cette affaire fait suite au durcissement des règles relatives aux contenus en Inde

* L'Inde est le plus grand marché de Facebook en termes d'utilisateurs

(Ajout de détails, d'une citation et de contexte dans les paragraphes 5 à 8) par Munsif Vengattil

La police de la ville d'Hyderabad, dans le sud de l'Inde, a ouvert une enquête contre le directeur de Meta India, Arun Srinivas, suite à la publication de plusieurs vidéos sur la plateforme Facebook de l'entreprise qui présentaient le Premier ministre Narendra Modi sous un « jour injurieux », a déclaré vendredi un haut responsable de la police.

Ces vidéos ont circulé alors que M. Modi faisait face à la plus grande vague de manifestations menées par des jeunes que l’Inde ait connue depuis plus d’une décennie, un mouvement déclenché par la fuite de sujets d’examens nationaux qui a conduit à la démission de son ministre de l’Éducation.

La police s’apprête à adresser une mise en demeure à Meta Platforms META.O concernant cette affaire, a déclaré V. Aravind Babu, commissaire adjoint chargé de la lutte contre la cybercriminalité à Hyderabad.

Meta n’a pas immédiatement répondu vendredi à la demande de commentaires de Reuters.

On ignore pour l’instant pourquoi Srinivas a été personnellement visé, une mesure rare à l’encontre d’un haut dirigeant d’une entreprise technologique mondiale. L’Inde a renforcé cette année sa réglementation en matière de contenu, réduisant la protection juridique qui met les plateformes à l’abri de toute responsabilité quant aux publications de leurs utilisateurs et exposant davantage les dirigeants qui les dirigent.

Depuis février, les plateformes doivent supprimer les contenus illicites signalés par les tribunaux ou le gouvernement dans un délai de trois heures , contre 36 auparavant, sous peine de perdre cette protection.

Pour tenir quelqu’un personnellement responsable, il faut normalement prouver qu’il a joué « un rôle actif et qu’il avait connaissance des faits », a déclaré Akash Karmakar, associé spécialisé en droit des technologies au sein du cabinet d’avocats indien Panag & Babu.

Meta a à plusieurs reprises suscité la colère du gouvernement indien au sujet des contenus publiés par ses utilisateurs, et a essuyé des critiques selon lesquelles l’entreprise n’en faisait pas assez pour lutter contre les discours de haine et la désinformation sur Facebook et Instagram.

LE PLUS GRAND MARCHÉ DE FACEBOOK EN TERMES D’UTILISATEURS

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes entre Meta et le gouvernement de Modi concernant des contenus liés au Premier ministre. Ces dernières semaines, Modi a essuyé un déluge de critiques, de blagues et de moqueries en ligne de la part de manifestants.

Le ministère indien des Technologies de l’information a convoqué cette semaine des dirigeants de Meta après que Facebook eut brièvement restreint la visibilité d’une publication de M. Modi. Un haut responsable a déclaré que le gouvernement souhaitait que l’entreprise s’explique sur cette affaire au plus haut niveau.

Un porte-parole de Meta avait alors déclaré que cette publication, la première dans laquelle M. Modi abordait les manifestations étudiantes de grande ampleur, avait été bloquée par inadvertance.

L’Inde est le plus grand marché de Facebook en termes d’utilisateurs. Srinivas est directeur général de Meta et responsable pour l’Inde depuis juillet 2025.

L'affaire le concernant fait partie des nombreuses plaintes déposées par des partisans du Parti du peuple indien (Bharatiya Janata Party) de M. Modi, qui ont affirmé que des vidéos et des images manipulées du Premier ministre circulaient sur les plateformes de réseaux sociaux appartenant à Meta, telles que Facebook et Instagram, comme l'ont rapporté précédemment les médias locaux.