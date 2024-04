Le directeur de la multigestion de Zenith AM rejoint Arum Gestion Privée

Guillaume Brusson, directeur de la multigestion de Zenith AM, a rejoint le cabinet de gestion de patrimoine Arum Gestion Privée en qualité de directeur des investissements, a annoncé l’intéressé sur le réseau social LinkedIn. Il avait rejoint Zenith AM (à l'époque WiseAM) en 2017 en tant que gérant de portefeuille après plus de 5 ans passés chez Pink Capital, dont deux en tant que responsable de la multigestion. Une fonction qu’il a occupé entre 2022 et 2024 chez Zenith AM.

Arum Gestion Privée a été co-fondé en 2014 par Anne-Laure Boccod-Gibon, Geneviève Werner et Patrick Werner.

Adrien Paredes-Vanheule