Le directeur de l'exploitation de Blackstone déclare que le pipeline de location de centres de données a doublé au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur des opérations de Blackstone BX.N , Jon Gray, a déclaré jeudi que le portefeuille de la société avait vu son pipeline de location de centres de données doubler au troisième trimestre par rapport au deuxième.

"Il y a des gens qui s'inquiètent de cela, mais la puissance de calcul et les besoins augmentent", a déclaré M. Gray aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

"La clé pour nous... est de nous assurer que nous le faisons de manière prudente", a déclaré M. Gray, précisant que l'entreprise rechercherait des baux à long terme et évaluerait la qualité de crédit des locataires. "Nous le faisons à grande échelle dans notre activité de crédit, où nous prêtons également à des entités où il y a des capitaux propres et des baux à long terme

