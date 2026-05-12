Le directeur d'OpenAI, Altman, affirme qu'Elon Musk voulait prendre le contrôle de l'éditeur de ChatGPT et nie toute trahison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Altman affirme que Musk a soutenu le projet à but lucratif et rejette l'accusation de trahison

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à verser à l'association OpenAI

* Les témoignages pourraient s'achever cette semaine, les délibérations pourraient avoir lieu la semaine prochaine

(Reformulation du premier paragraphe, ajout du témoignage d'Altman tout au long du texte) par Deepa Seetharaman, Kenrick Cai et Jonathan Stempel

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a rejeté mardi l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle il aurait trahi la mission fondatrice du créateur de ChatGPT, qui est de servir l'intérêt général, et a déclaré que c'était Musk qui souhaitait prendre le contrôle d'OpenAI et en tirer profit. Dans une plainte déposée en août 2024, Musk a accusé Altman et OpenAI de l'avoir persuadé de verser 38 millions de dollars , pour finalement voir l'organisation à but non lucratif abandonner sa mission au service de l'humanité et devenir une société à but lucratif. Le procès, qui en est maintenant à sa troisième semaine, pourrait déterminer l'avenir d'OpenAI et de sa direction, alors que l'entreprise se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars. Témoignant devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, Altman a réfuté l'affirmation de Musk selon laquelle lui-même et le président d'OpenAI, Greg Brockman, qui est également défendeur, auraient tenté de « détourner une organisation caritative ». Altman a déclaré: « J'ai du mal à comprendre cette formulation », et a ajouté qu'il espérait que « si OpenAI continue à bien se porter, l'organisation à but non lucratif s'en sortira encore mieux ». Musk, l'homme le plus riche du monde, réclame environ 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft MSFT.O , un investisseur majeur, qui devraient être versés à une organisation à but non lucratif d'OpenAI.

Il a témoigné au début du procès, déclarant: « Si une personne indigne de confiance est chargée de l'IA, je pense que cela représente un très grand danger pour le monde entier. » Musk souhaite également que Sam Altman et Brockman soient démis de leurs fonctions.

ALTMAN S'EST OPPOSÉ À LA TENTATIVE DE MUSK D'OBTENIR LE CONTRÔLE MAJORITAIRE OpenAI a été cofondée en 2015 par plusieurs entrepreneurs, dont Musk et Altman. Elle a tenté de démontrer que Musk était au courant du projet de transformation en société à but lucratif avant de quitter son conseil d'administration en 2018, mais qu'il souhaitait prendre le contrôle de l'entreprise et qu'il intente aujourd'hui un procès parce qu'il regrette d'être passé à côté d'une fortune potentielle. OpenAI a créé une entité à but lucratif en mars 2019. Lorsqu'on lui a demandé si Musk s'était opposé au projet de transformation en société à but lucratif, Altman a répondu « tout le contraire ». Il a rappelé que Musk avait un jour exigé une participation de 90 % dans OpenAI et que, bien qu’il ait par la suite assoupli sa position, il avait toujours cherché à obtenir le contrôle majoritaire, une idée qui mettait Altman « extrêmement mal à l’aise ». « J’avais une grande expérience des start-ups, j’avais vu beaucoup de luttes de pouvoir », a-t-il déclaré, citant SpaceX, l’entreprise de Musk, comme un exemple où les fondateurs de sociétés performantes ont consolidé leur pouvoir pour s’assurer un contrôle permanent. Altman a également déclaré que, bien que lui-même et d’autres dirigeants d’OpenAI aient souhaité rester en bons termes avec Musk, il s’était opposé à une fusion avec Tesla TSLA.O , la société de voitures électriques de Musk. « Je ne pense pas que nous aurions eu la capacité de garantir que notre mission soit mise en œuvre », a-t-il déclaré. « Fondamentalement, Tesla doit servir ses clients et vendre des voitures. »

LE PRÉSIDENT D'OPENAI SURPRIS PAR L'OFFRE DE RACHAT DE MUSK

Ce procès marque un affrontement entre géants de la tech, Musk se présentant comme le défenseur des gens ordinaires face aux dangers de l’IA et aux titans de la Silicon Valley qui ne se soucient que de l’argent. Cette affaire survient après qu’OpenAI a levé des centaines de milliards de dollars auprès de grandes entreprises technologiques et d’investisseurs pour renforcer sa puissance de calcul, en vue d’une éventuelle introduction en bourse.

Altman a déclaré que le départ de Musk avait suscité des sentiments mitigés au sein d’OpenAI. Il a expliqué que certains craignaient que cela ne rende le financement plus difficile, tandis que d’autres étaient soulagés d’être libérés de l’insistance de Musk pour que les chercheurs défendent régulièrement leurs travaux et leurs progrès.

« Je ne pense pas qu'Elon Musk comprenait comment diriger un bon laboratoire de recherche », a déclaré Altman. « Il avait démotivé certains de nos chercheurs les plus importants. »

Bret Taylor, président d’OpenAI, a témoigné mardi qu’OpenAI avait reçu une offre de rachat officielle d’un consortium mené par xAI, la société rivale de Musk, en février 2025, six mois après que Musk eut intenté son procès.

« J’ai été surpris », a déclaré Taylor. « Cette proposition visait à acquérir cette organisation à but non lucratif par un groupe d’investisseurs à but lucratif, ce qui semblait contraire à l’esprit du procès. »

LES MOTIFS ET LES ASSURANCES FONT L'OBJET D'UN DÉBAT

Les témoignages dans le procès devant la juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers pourraient s’achever cette semaine.

Les jurés pourraient commencer à délibérer sur la responsabilité des défendeurs d’ici le 18 mai. Mme Rogers déterminera les éventuelles mesures de réparation. L'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever , a témoigné lundi qu'il avait passé environ un an à rassembler des preuves pour les dirigeants d'OpenAI, démontrant qu'Altman avait fait preuve d'un « comportement mensonger systématique ».

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, dont la société est un investisseur majeur d'OpenAI, a déclaré lundi que cet investissement était un « risque calculé ».

Parmi les autres personnes ayant témoigné figurent Brockman , l'ancienne directrice technique d'OpenAI Mira Murati et Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI et mère de quatre des enfants de Musk.