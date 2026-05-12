 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta offre aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à WhatsApp pendant un mois
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 20:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a proposé d'accorder aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à son service de messagerie sociale WhatsApp pendant un mois, alors qu'elle négocie actuellement des engagements avec les autorités de la concurrence de l'UE afin de répondre à leurs préoccupations, a annoncé mardi le géant américain de la technologie.

Cette initiative de Meta fait suite à l'indication de la Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de la concurrence de l'UE, selon laquelle elle était encline à ordonner à l'entreprise de fournir aux chatbots IA concurrents un accès à WhatsApp.

L'autorité de la concurrence de l'UE a salué cette initiative.

Meta avait introduit le 15 janvier une politique n'autorisant que son assistant Meta AI sur WhatsApp, avant de la modifier en mars et de déclarer que ses concurrents pourraient utiliser l'application de messagerie sociale moyennant des frais.

Valeurs associées

META PLATFORMS
599,1600 USD NASDAQ +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre à la base aérienne de Gimhae, à Busan, le 30 octobre 2025 en Corée du Sud ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump part à la rencontre de son "bon ami" Xi, l'Iran en toile de fond
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:11 

    Donald Trump s'est envolé mardi pour rencontrer son "bon ami" Xi Jinping à Pékin, en assurant que sa visite serait fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan. Le président américain ne veut pas que la guerre contre ... Lire la suite

  • Le chanteur israélien Noam Bettan lors des répéitions pour la première demi-finale de l'Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche, le 11 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:10 

    Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. La demi-finale a démarré à 21H00 (19H00 GMT) avec, outre Israël, ... Lire la suite

  • Une femme passe devant une fresque anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, le 10 mai 2026. ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump
    information fournie par AFP 12.05.2026 20:58 

    L'impasse diplomatique se prolonge au Moyen-Orient: le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre, qui sont jugées par le président Donald Trump comme bonnes "à mettre à la poubelle". "Il n'y a pas d'autre ... Lire la suite

  • Les uniformes des élèves de l'école primaire Aigueperse de Limoges, le 30 août 2024 ( AFP / PASCAL LACHENAUD )
    Uniforme à l'école: des effets inégaux, selon une première étude
    information fournie par AFP 12.05.2026 20:51 

    L'expérimentation de l'uniforme, promu en 2023 par Gabriel Attal lors de son passage à l'Education nationale comme un moyen d'atteindre "l'égalité sociale" et d'améliorer le climat scolaire, a eu des effets inégaux et globalement limités, selon une première étude ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Pétrole Brent
107,86 +3,14%
SOITEC
144,7 -10,51%
NOVACYT
0,797 -11,74%
NANOBIOTIX
40,26 -4,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank