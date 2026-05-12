Meta offre aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à WhatsApp pendant un mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a proposé d'accorder aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à son service de messagerie sociale WhatsApp pendant un mois, alors qu'elle négocie actuellement des engagements avec les autorités de la concurrence de l'UE afin de répondre à leurs préoccupations, a annoncé mardi le géant américain de la technologie.

Cette initiative de Meta fait suite à l'indication de la Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de la concurrence de l'UE, selon laquelle elle était encline à ordonner à l'entreprise de fournir aux chatbots IA concurrents un accès à WhatsApp.

L'autorité de la concurrence de l'UE a salué cette initiative.

Meta avait introduit le 15 janvier une politique n'autorisant que son assistant Meta AI sur WhatsApp, avant de la modifier en mars et de déclarer que ses concurrents pourraient utiliser l'application de messagerie sociale moyennant des frais.