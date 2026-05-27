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Le directeur d'Airbus Defence exclut un échec total du projet d'avion de chasse FCAS
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur d'Airbus Defence a exclu l'échec total du projet franco-allemand de chasseur FCAS, actuellement en crise, affirmant qu'au moins le système de mise en réseau des armes et le programme de drones seraient menés à bien.

* Le projet de développement de ce système de combat aérien risque de capoter en raison d'un différend concernant le contrôle entre le groupe français Dassault Aviation AM.PA et Airbus AIR.PA , qui représente l'Allemagne et l'Espagne dans le projet de 100 milliards d'euros (116 milliards de dollars)

* Le directeur d'Airbus Defence, Michael Schoellhorn, a déclaré mercredi qu'il constatait actuellement des divergences insurmontables entre Airbus et Dassault

* Les ministères de la Défense allemand et français réfléchissent à la manière d’aller de l’avant, a déclaré M. Schoellhorn. Il espère une décision politique avant le salon aéronautique ILA de Berlin, le 10 juin

* Il a évoqué la possibilité de disposer de deux avions de combat différents ou de créer un nouveau partenariat européen, mais a précisé que l'Allemagne ne pouvait pas mener ce projet à bien seule

* Deux volets du projet stratégique vont se poursuivre, a déclaré M. Schoellhorn: un « Combat Cloud » pour mettre en réseau les systèmes d’armes et une initiative CCA (Collaborative Combat Aircraft) visant à doter les drones de capacités d’accompagnement des avions de combat

(1 $ = 0,8588 euro)

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