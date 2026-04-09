Le DIFC de Dubaï introduit un soutien économique temporaire pour les entreprises et les détaillants

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Le Centre financier international de Dubaï a déclaré jeudi qu'il mettait en place un ensemble de mesures d'allègement temporaires pour soutenir sa communauté d'affaires et de vente au détail "alors que la région émerge de l'environnement actuel".

Ces mesures, qui prennent effet immédiatement, comprennent des plans de paiement flexibles pour les locataires commerciaux et de détail, des options de paiement échelonné pour les frais de renouvellement de licence et des périodes de grâce pour certains paiements administratifs liés aux contrats de location, à l'enregistrement des sociétés, à la protection des données et à l'inscription au régime de retraite des employés, selon un communiqué du DIFC.