 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le DHS ne suspend pas les vols internationaux à l'aéroport de Newark
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré lundi qu'il n'avait pas besoin de suspendre le traitement des vols internationaux à l'aéroport de Newark, invoquant la coopération des forces de l'ordre locales et de l'État à proximité d'un centre de détention du New Jersey.

“Tant que nous maintiendrons ce partenariat avec les forces de l'ordre locales et de l'État, il n'y aura pas lieu de le faire”, a déclaré Markwayne Mullin lors d'une conférence de presse à Dallas.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
111,7600 USD NASDAQ -2,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,66 +2,52%
CAC 40
8 146,59 -0,45%
SOITEC
147,2 -17,09%
2CRSI
57,4 +11,24%
TOTALENERGIES
76,38 +1,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank