Le DHS ne suspend pas les vols internationaux à l'aéroport de Newark

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Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a déclaré lundi qu'il n'avait pas besoin de suspendre le traitement des vols internationaux à l'aéroport de Newark, invoquant la coopération des forces de l'ordre locales et de l'État à proximité d'un centre de détention du New Jersey.

“Tant que nous maintiendrons ce partenariat avec les forces de l'ordre locales et de l'État, il n'y aura pas lieu de le faire”, a déclaré Markwayne Mullin lors d'une conférence de presse à Dallas.