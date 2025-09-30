Le DG prendra sa retraite en 2026, sera remplacé par la directrice marketing

La marque danoise de bijoux Pandora

Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait.

Le titre du fabricant de bracelets abandonnait 3,0% à 07h46 GMT après cette annonce surprise, et a perdu 37% depuis le début de l’année, le groupe étant confronté à la faiblesse des ventes en Europe, à la hausse des prix des matières premières et aux droits de douane américains.

Berta de Pablos-Barbier avait été recrutée en novembre dernier en tant que dirigeante potentielle du groupe, et était la candidate la plus solide pour le poste de directrice générale, a indiqué Pandora dans un communiqué.

"Elle est la personne idéale pour poursuivre notre croissance, et je me réjouis que nous puissions conserver notre cap stratégique et notre dynamique grâce à cette transition de leadership fluide et ordonnée", a déclaré Peter Ruzicka, président de Pandora.

Avant de rejoindre Pandora, Berta de Pablos-Barbier était directrice générale de la marque de champagne Moët & Chandon du groupe LVMH, et, au cours d’une carrière de 30 ans dans le luxe et les biens de consommation, elle a également travaillé chez Mars Wrigley, Lacoste et le joaillier Boucheron.

"Même si nous sommes les plus grands de notre secteur, Pandora dispose encore d’un potentiel inexploité considérable", a déclaré de Berta de Pablos-Barbier dans le communiqué.

Sous la direction de Alexander Lacik, Pandora, dont le siège est à Copenhague, a annoncé en 2021 qu’elle cesserait de vendre des diamants extraits de mines, leur préférant des versions créées en laboratoire afin d’attirer une clientèle plus jeune avec des pierres moins coûteuses, garanties sans lien avec les zones de conflit.

Après un recul des ventes pendant la pandémie, le chiffre d’affaires de Pandora s’est fortement redressé. Le cours de l’action du groupe a triplé durant le mandat de Alexander Lacik, qui avait débuté en 2019.

(Rédigé par Elviira Luoma, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)