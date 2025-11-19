 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 977,50
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le DG de Sodexo va se charger directement de l'Amérique du Nord
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 07:25

Sodexo indique que Thierry Delaporte, récemment nommé directeur général du groupe, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026 et pour les mois à venir.

Sarosh Mistry, actuellement président Amérique du Nord de Sodexo, quittera le groupe de services de restauration collective et de gestion de sites le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.

'Fort de plus de 30 ans d'expérience internationale, Thierry Delaporte a démontré sa capacité à piloter la transformation d'organisations mondiales et à générer une croissance durable, notamment aux Etats-Unis', explique Sodexo.

Il se concentrera donc sur le redressement des activités de Sodexo en Amérique du Nord, son premier marché, 'afin d'initier une nouvelle phase de croissance et d'accélérer la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes'.

Valeurs associées

SODEXO
45,9400 EUR Euronext Paris -1,54%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une étagère réfrigérée dans un supermarché de Septèmes-les-Vallons, dans les Bouches-du-Rhône, le 3 novembre 2022 ( AFP / Christophe SIMON )
    Santé: un vaste appel à accélérer la lutte contre les aliments ultra-transformés
    information fournie par AFP 19.11.2025 08:52 

    Les aliments ultra-transformés constituent une réelle menace pour la santé, selon un vaste collectif de chercheurs qui publient ce mercredi une série d'études dans le Lancet, accusant en outre l'industrie agrolimentaire de semer le doute sur le sujet. Les industriels ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Stabilité en vue en Europe avant la Fed, Nvidia et les indicateurs
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:50 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mercredi dans une séance qui sera marquée en matinée par des indicateurs d'inflation en Europe avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 08:49 

    (Actualisé avec Sage, Smiths Group, WH Smith, Jet2) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

  • CGG (Crédit: / CGG)
    Viridien instaure une gouvernance dissociée
    information fournie par AOF 19.11.2025 08:46 

    (AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank